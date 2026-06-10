واشنطن تطلب من رعاياها مغادرة العراق: قد تحدث اضطرابات في السفر

شفق نيوز- بغداد

أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، يوم الأربعاء، تحذيراً أمنياً جديداً دعت فيه المواطنين الأميركيين في العراق إلى المغادرة، محذرة من احتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاقات مفاجئة للمجال الجوي من دون إشعار مسبق.

وقالت السفارة في التحذير إن العراق ما يزال ضمن تحذير السفر الأميركي من المستوى الرابع، وهو أعلى مستويات التحذير، مجددة دعوتها إلى عدم السفر إلى العراق "لأي سبب كان"، ومطالبة المواطنين الأميركيين الموجودين فيه بـ"المغادرة الآن".

كما دعت السفارة رعاياها إلى التواصل مباشرة مع شركات الطيران لمعرفة حالة الرحلات، في إشارة إلى هشاشة حركة الطيران في ظل التصعيد الإقليمي واتساع احتمالات إغلاق الأجواء أو تعطيل الرحلات بصورة طارئة.

ويأتي التحذير الأميركي بالتزامن مع تصعيد حاد في لهجة واشنطن تجاه طهران، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران "بقوة كبيرة" إذا لم يتم إنجاز اتفاق سلام، متهماً طهران بإبطاء المفاوضات والمماطلة في الوصول إلى تسوية.

وعقب ذلك قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة ستوجه ضربات إلى "منشآت رئيسية" في إيران، وذلك بعد يوم من إعلان القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات وصفتها بأنها "دفاعية" ضد أهداف إيرانية، رداً على إسقاط مروحية أباتشي أميركية قرب مضيق هرمز.