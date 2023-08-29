واشنطن تدفع ب1500 جندي الى العراق والمنطقة

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "فايتفيل اوبزيرفر" الامريكية ان الفرقة العسكرية 82 المحمولة جوا، ستقوم بمهمة انتشار في منطقة عمليات القيادة المركزية الامريكية التي تشمل العراق، خلال الخريف من العام الحالي.

واشار التقرير الامريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان عملية الانتشار العسكرية هذه تأتي في سياق عملية التناوب الاعتيادي بين القوات الالوية العسكرية الامريكية، حيث ستحل هذه الفرقة محل الفرقة 185 الاستطلاعية الجوية التابعة للحرس الوطني في ولاية ميسيسيبي.

ونقل التقرير عن بيان صحفي قوله ان حوالي 1500 جندي وطائرة ومعدات ارضية تابعة للواء "قاعدة ليبرتي" في كارولينا الشمالية، سيواصلون عملياتهم في اطار "عملية العزم الصلب" لتقديم المشورة والمساعدة وتمكين القوات الشريكة في المنطقة.

ولفت التقرير الى ان مهمة قوة المهام المشتركة التابعة ل"عملية العزم الصلب" تتمثل في الحاق الهزيمة داعش من خلال شركاء محليين في العراق وسوريا.

وبحسب البيان، فانه في اطار الاستعداد لعملية الانتشار هذه، فقد خاضت الفرقة اكثر من 1800 ساعة طيران، واجرت ثلاثة تدريبات جماعية رئيسية.

ونقل التقرير عن قائد الفرقة 82 المحمولة جوا العقيد خيرستن شوين، ان قواته صارت مستعدة لتولي المهمة "ومواصلة تعزيز تعاوننا الامني" مع القوات الشريكة.

واوضح العقيد شوين "ان جنودنا وطيارينا يتدربون بشكل جدي، وهم على استعداد لتعزيز التزامنا الدائم بالامن والدفاع الاقليمي لشركائنا الاقليميين".