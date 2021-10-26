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واشنطن تتوعد بفرض عقوبات على مجاميع مسلحة تستهدف المصالح الامريكية في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-10-26T13:02:29+0000
واشنطن تتوعد بفرض عقوبات على مجاميع مسلحة تستهدف المصالح الامريكية في العراق

شفق نيوز/ توعد السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر يوم الثلاثاء بفرض الولايات المتحدة عقوبات على مجاميع مسلحة خارجة عن القانون تستهدف مصالحها بالعراق.

وقال تولر في جلسة حوارية على هامش ملتقى الشرق الأوسط المنعقد في مدينة أربيل، إن الهجمات التي تستهدف (امريكا) في العراق تنفذها مجاميع خارجة عن القانون، مردفا بالقول: نحن طلبنا من ايران والبلدان المجاورة عدم التعدي على سيادة الأراضي العراقية.

وأضاف ان الهجمات التي استهدفت اقليم كوردستان كانت تهدف الى تقويض الاوضاع هناك، لافتا إلى ان الهدف من تلك الهجمات ليس امريكا فحسب بل اقليم كوردستان والحكومة العراقية.

وتابع السفير قائلا: إن بلاده تعمل ومنذ سنوات على انهاء التهديدات التي تستهدف العراق.

وعن الهجمات التي تطال اقليم كوردستان قوات التحالف هناك وكيفية التعامل معها، قال تولر نحن حقيقة نتعامل مع هذه الهجمات والقوات والمنفذة لها وفق حجمها.

وأردف بالقول: انا اريد ان اطمئنكم ان عقوباتنا ستطال المجاميع الخارجة عن القانون التي تستهدف المصالح الامريكية والعراقية، مؤكدا ان الهدف من هذه العقوبات تبديل سلوك وتصرفات تلك المجاميع التي تشكل تهديدات دائمة على أمن واستقرار العراق.

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