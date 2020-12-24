واشنطن: الهجوم على السفارة الامريكية ببغداد قامت به ميليشا مدعومة من إيران

شفق نيوز/ قالت القيادة المركزية الأميركية، إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، الأحد، "قامت به بالتأكيد ميليشيا مارقة مدعومة من إيران".

وأكدت القيادة في بيان اليوم الخميس عدم وقوع أي ضحايا أو إصابات بين أميركيين في الهجوم الذي تسبب بأضرار للمباني، مشيرة إلى أنه "كان من الواضح أنه لم يهدف إلى تجنب وقوع إصابات".

وقالت القيادة إن الجماعات التي استهدفت السفارة، "مدعومة من إيران التي توفر لهم الدعم المادي والتوجيهات"، وتابعت أنها "خارجة عن القانون لأنها في الواقع تعمل نيابة عن المصالح والتوجهات الإيرانية"، وهو ما "يشكل خيانة مباشرة للسيادة العراقية".

وناشدت القيادة المركزية الأميركية الشعب العراقي ليدرك أن الهجمات التي شنتها ميليشيات مارقة مدعومة من إيران في الماضي "تسببت في مقتل مدنيين وأفراد وقوات أمن عراقية أكثر من الأميركيين".

وأكدت القيادة على تحميل إيران مسؤولية مقتل أي أميركي نتيجة أعمال "هذه الميليشيات الخارجة عن القانون والمدعومة من إيران".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه "سيحمّل إيران المسؤولية" في حال حدوث هجوم يستهدف أميركيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد.

وأرفق ترامب صورة لصواريخ مع تغريدة على تويتر، قال فيها إن السفارة في بغداد تعرضت الأحد الماضي لهجوم بعدة صواريخ أتت من إيران.

وجاءت تصريحات ترامب بعد اجتماعي لكبار مسؤولي الأمن القومي، الأربعاء، في البيت الأبيض.

وقال ترامب في تغريدته إن "ثلاثة صواريخ فشلت في الإطلاق. خمن من أين أتت: إيران".

وتابع "نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أميركيين في العراق".

وحذر ترامب قائلا "نصيحة ودية لإيران: إذا قتل أميركي فسأحمل إيران المسؤولية. فكروا مليا".

وكشف مسؤول أميركي لرويترز، الأربعاء، أن "كبار مسؤولي الأمن القومي اجتمعوا في البيت الأبيض واتفقوا على مجموعة من الخيارات المقترحة لردع أي هجوم على أفراد عسكريين أو دبلوماسيين أميركيين في العراق".