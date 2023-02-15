واسط وميسان.. انتحار شاب ومقتل عنصر سابق بحركة مسلحة

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في واسط وميسان، اليوم الأربعاء، بانتحار شاب والعثور على جثة عنصر سابق بحركة مسلحة بحادثين منفصلين في المحافظتين.

وقال مصدر أمني في واسط، لوكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 18 عاما أقدم، اليوم، على الانتحار شنقاً داخل منزله بقضاء النعمانية غربي مدينة واسط مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "اسباب الحادث ما تزال مجهولة، حيث نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي ميسان، جنوبي العراق، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة شخص في الثلاثينيات من عمره مقتولاً رمياً بالرصاص في منطقة الطيب قرب معامل الكسارات جنوبي مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "المجنى عليه خطف قبل يومين ثم عثر على جثته مقتولاً"، مشيراً إلى أنه " كان ينتمي لحركة انصار الله الاوفياء المسلحة ومقرها ميسان".