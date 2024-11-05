واسط.. مسلحون يردون شاباً قتيلاً طلباً لـ"ثأر عشائري"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة واسط، يوم الثلاثاء، بمقتل شاب بهجوم مسلح وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على احد المواطنين بشارع الهورة وسط مدينة الكوت مركز المحافظة، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وبين المصدر، ان "قوات امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، ونصبت سيطرات مفاجئة في محيط المنطقة بحثا عن الجناة ".

ولفت المصدر إلى ان "الشاب في العشرينيات من عمره ويعمل كاشير بأحد المطاعم"، موضحاً أن "سبب الحادثة (ثأر عشائري)".