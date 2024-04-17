واسط.. القبض على 4 أشخاص يتاجرون بالآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي

شفق نيوز/ ألقت الأجهزة الأمنية، يوم الأربعاء، القبض على 4 أشخاص يتاجرون بالآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد استدراجهم من بغداد الى واسط.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات توفرت لدى الأجهزة الامنية بوجود أشخاص يقومون بالمتاجرة بالآثار عن طريق موقع التواصل الاجتماعي وبعد التواصل معهم تم استدراجهم من محافظة بغداد الى محافظة واسط، وتم أخذ الموافقات من قاضي التحقيق"، مضيفاً "تم تشكيل فريق ونصب كمين محكم والقي القبض عليهم ، والبالغ عددهم اربعة اشخاص".

وأشار الى "ضبط قطع أثرية بحوزتهم وهي عبارة عن ( مسكوكات معدنية عددها 31 قطعة وحجارة ذات أشكال هندسية مختلفة _ أختام _ منقوش عليها شكل إنسان وحيوان عددها 19 قطعة، وتمثال حجري على شكل حيوان عدد 1 ) وبعد التحقيق مع المتهمين وتدوين أقوالهم اعترفوا بأنهم يقومون بالمتاجرة بالآثار".