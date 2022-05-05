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واسط.. القبض على 3" نساء ورجل" يسرقون أموال الزائرين لمرقد ديني

Category: أمـن

Date: 2022-05-05T10:06:48+0000
واسط.. القبض على 3" نساء ورجل" يسرقون أموال الزائرين لمرقد ديني

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة واسط اليوم الخميس، إلقاء القبض على عصابة تمتهن سرقة أموال المواطنين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "قسم مكافحة أجرام واسط يلقي القبض على عصابة متكونة من (3 نساء ورجل)  قادمة من احدى المحافظات الجنوبية والتي تقوم بسرقة اموال المواطنين اثناء زيارتهم الى مرقد الامام تاج الدين".

وأضاف البيان؛ أنه "تم تشكيل فريق عمل مختص من قبل مكافحة إجرام واسط، وعلى الفور باشر بجمع المعلومات والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري".

وتابع أنه "تم القاء على العصابة بالجرم المشهود وبحوزتهم الأموال المسروقة"، مشيرا إلى أنه "تم احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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