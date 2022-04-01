سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

واسط.. القبض على متهم قتل امرأة وجرح عدداً من أفراد أسرتها

Category: أمـن

Date: 2022-04-01T07:21:06+0000
واسط.. القبض على متهم قتل امرأة وجرح عدداً من أفراد أسرتها

شفق نيوز / أعلنت مديرية مكافحة إجرام واسط، يوم الجمعة، القبض على متهم بجريمة قتل، بعد أقل من ٢٤ ساعة من ارتكابها.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية القاء القبض على المتهم تمت بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة واسط، اللواء أحمد صالح الزركاني".

وأوضحت أن "الجريمة أدت إلى وفاة إحدى النساء وإصابة ثلاثة أشخاص من أُسرة واحدة، حيث تم التوصل إلى هوية الجاني وضبط سلاح الجريمة الذي قام المتهم برميه في إحدى أنابيب مياه الصرف الصحي، لغرض إخفاء معالم جريمته بدافع الانتقام".

وأشارت المديرية، إلى تصديق أقوال المتهم قضائياً بالاعتراف أمام قاضي التحقيق، وإحالته إلى المحكمة المختصة، لينال جزاءه العادل وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي (القتل العمد)".

related

مزاح "قصابين" ينتهي بمأساة في محافظة عراقية

Date: 2022-03-17 20:34:20
مزاح "قصابين" ينتهي بمأساة في محافظة عراقية

كاميرات المراقبة تطيح بعصابة نسائية "مجهولة" في واسط

Date: 2020-07-26 15:10:06
كاميرات المراقبة تطيح بعصابة نسائية "مجهولة" في واسط

محكمة عراقية تحكم بالحبس 15 سنة بحق امرأة قتلت "ضرتها"

Date: 2022-03-08 17:41:33
محكمة عراقية تحكم بالحبس 15 سنة بحق امرأة قتلت "ضرتها"

الكشف عن تفاصيل جريمة قتل فتاة حسناء وسط بغداد أشعلت مواقع التواصل

Date: 2021-08-26 12:41:20
الكشف عن تفاصيل جريمة قتل فتاة حسناء وسط بغداد أشعلت مواقع التواصل

امرأة وابناؤها يقدمون على قتل الأب بالبصرة .. والأمن يكشف تفاصيل مروعة

Date: 2021-12-05 08:15:18
امرأة وابناؤها يقدمون على قتل الأب بالبصرة .. والأمن يكشف تفاصيل مروعة

مسلحون يهاجمون مقرباً من الحشد بديالى ووفاة طفلة بـ"لدغة عقرب" في واسط

Date: 2021-08-06 13:15:35
مسلحون يهاجمون مقرباً من الحشد بديالى ووفاة طفلة بـ"لدغة عقرب" في واسط

رجل يقتل جارته "رميا بالرصاص" في شمالي العاصمة بغداد

Date: 2021-04-20 12:20:03
رجل يقتل جارته "رميا بالرصاص" في شمالي العاصمة بغداد

(تحديث) وليمة في حفل زفاف.. مقتل شخص بسبب عدم تقديم "وجبة عشاء" في بغداد

Date: 2022-03-24 20:27:57
(تحديث) وليمة في حفل زفاف.. مقتل شخص بسبب عدم تقديم "وجبة عشاء" في بغداد