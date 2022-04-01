واسط.. القبض على متهم قتل امرأة وجرح عدداً من أفراد أسرتها

شفق نيوز / أعلنت مديرية مكافحة إجرام واسط، يوم الجمعة، القبض على متهم بجريمة قتل، بعد أقل من ٢٤ ساعة من ارتكابها.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية القاء القبض على المتهم تمت بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة واسط، اللواء أحمد صالح الزركاني".

وأوضحت أن "الجريمة أدت إلى وفاة إحدى النساء وإصابة ثلاثة أشخاص من أُسرة واحدة، حيث تم التوصل إلى هوية الجاني وضبط سلاح الجريمة الذي قام المتهم برميه في إحدى أنابيب مياه الصرف الصحي، لغرض إخفاء معالم جريمته بدافع الانتقام".

وأشارت المديرية، إلى تصديق أقوال المتهم قضائياً بالاعتراف أمام قاضي التحقيق، وإحالته إلى المحكمة المختصة، لينال جزاءه العادل وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي (القتل العمد)".