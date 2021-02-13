واسط: القبض على شخصٍ قتل أباه للاستيلاء على امواله

شفق نيوز/ أعلنت شرطة واسط، يوم السبت، القبض على متهمٍ قتل ابيه ورمى جثته بمنقطة زراعية في المحافظة.

وقالت شرطة محافظة واسط، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية القت، صباح اليوم، القبض على متهم اقدم على ارتكاب جريمة بشعة بحق ابيه، بقتله ورميه على مشارف الطرق الزراعية في قضاء العزيزية.

وأوضحت أن عملية القبض تمت بعد جمع المعلومات والتحقيق من قبل ابطال مكافحة اجرام واسط، مشيرة الى التوصل للقاتل (ابنه) والذي اعترف صراحة بقيامه بارتكاب جريمته بقتل والده بسبب طمعه بالأموال.

وبينت شرطة واسط، ان المجنى عليه صاحب مواشي، لافتا الى أن القاتل مطلوبا بمبالغ مالية قام بقتل والده للاستيلاء على امواله.