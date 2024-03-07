واسط .. اعتقال 14 جزاراً بسبب ارتفاع أسعار اللحوم

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة واسط، اليوم الخميس، بأن قوة امنية نفذت حملات دهم وتفتيش لمحال الحزارة بمركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية مشتركة نفذت حملات دهم وتفتيش لمتابعة ارتفاع أسعار اللحوم في أسواق مدينة الكوت مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "الحملة أسفرت عن اعتقال 14 جزاراً".

وبين المصدر، أن "قرار القبض بحق الجزارين صدر استناداً المادة 2 من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010، حيث تم توقيفهم على ذمة التحقيق".

وتشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا غير مسبوق في العراق حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد للحم الغنم 22 ألف دينار ما يقارب 20 دولاراً امريكياً، بينما ارتفع الكيلو غرام الواحد للحوم الأبقار الى 18 ألف دينار أي نحو 17 دولاراً.

وبدأت هذه المادة الغذائية تغيب عن موائد الأُسر الفقيرة ومحدودة الدخل لعدم القدرة المالية على شرائها، في حين هناك مخاوف من ارتفاعها أكثر مع حلول شهر رمضان، بحسب تقارير واستطلاعات أجرتها وكالة شفق نيوز.