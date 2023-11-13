واسط.. اعتقال امرأة تمزق "بوسترات" مرشحي الانتخابات المحلية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الاثنين، اعتقال امرأة تقوم بتمزيق "بوسترات" المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة، فيما بينت أن قيادتها وجهت بحماية صور و"بوسترات" المرشحين.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز قسم شرطة بدرة تمكنت من إلقاء القبض على امرأة لقيامها بتمزيق بوسترات المرشحين في قضاء بدرة".

وأضاف البيان أن اعتقال المرأة جاء "حسب توجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد بضرورة توفير الحماية اللازمة للصور والبوسترات الخاصة بالمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات"، لافتا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقاً للقانون".