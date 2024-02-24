واسط.. اعتقالات وتحقيقات بتكرار حوادث القتل بالمحافظة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة واسط، يوم السبت، إلقاء القبض على أطراف المشاجرة التي حدثت الليلة الماضية، والتي أدت إلى مقتل شاب وسط مدينة الكوت.

وذكرت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اعتقلت تسعة متهمين من أطراف المشاجرة، بوقت قياسي قصير بعد مقتل شاب وسط الكوت، وذلك بناءً على توجيه من قبل قائد شرطة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد.

وأكدت شرطة واسط، في بيانها "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجناة، لإكمال أوراقهم التحقيقية، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة".

في السياق، شكل رئيس مجلس محافظة واسط، علي حسين سلمون، لجنة من أعضاء المجلس، للتدقيق في الإجراءات الأمنية كافة، بعد تكرار حالات القتل في مدينة الكوت وبعض مناطق المحافظة.

وطالب سلمون، في بيان له ورد للوكالة، اللجنة بـ"تحري أسباب تلك الحوادث، ووضع المعالجات العاجلة لضمان عدم تكرارها".

وكان مصدر أمني بمحافظة واسط، أفاد أمس الجمعة، بمقتل شخص في الأربعينيات من عمره، بهجوم مسلح قرب حديقة العنقاء وسط الكوت، لافتا إلى أن "التحقيقات في الحادث بينت أن سبب الاغتيال يعود لخلافات مالية وعشائرية بين المجني عليه والجناة".