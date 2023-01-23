واسط.. اشتباكات مسلحة تفضي باعتقال مطلوبين للقضاء

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظة واسط، يوم الاثنين، بأن قوة من وزارة الداخلية اشتبكت مع مطلوبين للقضاء وأصابت أربعة منهم والقت القبض عليهم في المحافظة.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تواصل ملاحقة المطلوبين للقضاء، حيث اشتبكت قوة أمنية من مكافحة الإجرام مع مطلوبين بجرائم عدة في قضاء الحي بمحافظة واسط.

وبينت أن هؤلاء المطلوبين قاموا بفتح النار على القوة المنفذة للواجب، اذ جرى إسنادها من فوج الرد السريع بالمحافظة، حيث تم إصابة 4 من المطلوبين والقبض عليهم، فيما اصيب منتسب من عناصر الشرطة ضمن هذه القوة.

وفي بيان منفصل اصدرته، قيادة شرطة المحافظة، قالت إن شرطة واسط أحكمت قبضتها على طرفي مشاجرة استخدم فيها إطلاق النار والآلات الجارحة أدت إلى إصابة عدة أشخاص من طرفي المشاجرة .

وأوضحت أن المشاجرة استخدم فيها السلاح الناري والآلات الجارحة بين طرفين في منطقة السياسيين أدت إلى إصابة عدة أشخاص، مبينة أن قائد شرطة المحافظة اللواء الركن محمد قاسم الفهد وبمتابعته شخصياً أوعز بتشكيل قوة امنية مشتركة والتوجه إلى مكان الحادث وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون والذين سولت لهم أنفسهم بالاعتداء على راحة وأرواح وممتلكات المواطنين.

وفي وقت قياسي، يقول البيان، تمكنت المفارز الأمنية من إلقاء القبض على طرفي المشاجرة وضبط السلاح المستخدم في المشاجرة نوع RBK مع مخازن عتاد عدد 8 وآلات جارحة عدد 2 وحمالة عتاد، مشيرا الى إحالة المتهمين إلى الوحدات التحقيقية ودونت أقوالهم لإحالتهم إلى المحاكم المختصة بغية اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقهم.