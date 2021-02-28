هيئة الحشد تكشف تفاصيل عن القصف الامريكي وتحذر من "تطورات مستقبلية خطيرة"

شفق نيوز/ كشفت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، عن تفاصيل جديدة، تتعلق بالقصف الأميركي الذي طال مدينة البوكمال الواقعة على الحدود العراقية السورية، محذرة من تطورات "مستقبلية خطيرة".

وقبل ثلاثة أيام، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، شن مقاتلات إف-١٥ غارات عدة على ميليشيات تدعمها إيران في مدينة البوكمال شرقي سوريا، قالت إنها جاءت ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أميركيين في العراق.

وتأتي الضربة بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق، كان آخرها في أربيل (قاعدة الحرير) وبلد (قاعدة بلد الجوية) وبغداد (المنطقة الخضراء).

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قبل أيام تعرضت قواتنا لاعتداء اثم من قبل القوات الامريكية اسفر عن استشهاد احد مقاتليها".

وأضافت أن "هذا الموضوع ولخطورته وانعكاسه على سيادة وامن واستقرار العراق، انتظرت هيئة الحشد الشعبي مدة من الزمن حتى اكتمال الرواية الكاملة حول هذا الاعتداء، والتحقق من ان مقاتليها، لم يكونوا متواجدين في عمق الاراضي السورية عكس ما قالته رواية القوات الامريكية المعتدية".

وتابعت: "اتضح فيما بعد أن أبطالنا كانوا ضمن الشريط الحدودي بين البلدين لحماية الارض العراقية من الإرهاب"، مؤكدة أن "قوات الحشد كانت ضمن خط الدفاع العراقي".

وعدت الهيئة، هذا الاعتداء بأنه "ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة لابد من الوقوف دون حصولها"، داعية الجهات المختصة والمعنية إلى "القيام بواجبها اتجاه ابناء الحشد الذين ضحوا وما يزالوا في سبيل امن العراق".