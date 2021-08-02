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هيئة الحشد الشعبي تنعى آمر اللواء التاسع

Category: أمـن

Date: 2021-08-02T08:51:40+0000
هيئة الحشد الشعبي تنعى آمر اللواء التاسع

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، مصرع آمر اللواء التاسع حسن كامل محمد عبد الخشخشي، إثر حادث سير في ناحية الشوملي شرق محافظة بابل أثناء التحاقه بقاطع المسؤولية في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للهيئة، أن أدى الحادث الى مصرع سائق اللواء.

وكان مصدر أمني افاد في وقت سابق من اليوم الإثنين، بأن مسلحين مجهولين هاجموا آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي (أبو صادق الخشخشي) وفتحوا نار أسلحتهم تجاه سيارته أثناء توجهه من منزله إلى عمله في محافظة بابل، ما أسفر عن مقتل الخشخشي وسائقه الخاص وإًصابة أحد أفراد حمايته، فضلاً عن وانقلاب العجلة إثر فقدان السيطرة عليها

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