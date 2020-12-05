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هيئة الحشد الشعبي تعيّن قائداً جديداً للواء الشبك

Category: أمـن

Date: 2020-12-05T14:11:53+0000
هيئة الحشد الشعبي تعيّن قائداً جديداً للواء الشبك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع يوم السبت بأن هيئة الحشد الشعبي عينت قائدا جديدا للواء 30 المعروف باسم لواء الشبك خلفا لقائده السابق الذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة الحشد الشعبي عينت أبو ياسين الشبكي آمراً للواء 30 في الحشد الشعبي".

ويخلف أبو ياسين الشبكي، سلفه أبو كوثر الشبكي الذي توفي مطلع الشهر الماضي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكان أبو كوثر الشبكي قد تولى مهامه بعد إقالة آمر اللواء الأسبق وعد قدو في أيلول/سبتمبر الماضي.

يجدر بالذكر ان ابو ياسين الشبكي كان يشغل منصبا في مديرية امن واستخبارات الحشد الشعبي في محافظة نينوى قبل صدور الامر بتعيينه آمرا للواء. 

وينتشر حشد الشبك في سهل نينوى، ويواجه اتهامات من عشائر عربية سنية بارتكاب انتهاكات بحق ابنائها من خلال ايداعهم في سجون سرية وتعذيبهم وفي بعض الاحيان تصفيتهم.

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