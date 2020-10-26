هل ستتحرك قوات الأمن لإفراغ ساحات التظاهر؟ الناطق باسم الكاظمي يجيب

شفق نيوز/ أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الاثنين، توضيحا بشأن امتلاك الاجهزة الأمنية العراقية معلومات استخبارية عن "المندسين" بين المتظاهرين والتحرك لإنهاء تواجدهم.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود تصريح للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يشير (لوجود معلومات استخبارية كافية ووافية عن المجاميع المندسة داخل المتظاهرين والمسيطرة على مناطق في او قرب ساحة التظاهر , وانه سيتم التحرك في الوقت المناسب لإنهاء تواجدهم بين المتظاهرين السلميين".

وأضاف "لن نصرح بهكذا تصريح كما تداوله البعض"، مشيرا إلى أن "جميع التصريحات تكون عبر الحسابات الرسمية سواء كانت مكتوبة او مرئية".

ودعا رسول إلى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعلى من يروج للأخبار الكاذبة ان يضع مصلحة العراق فوق المصلحة الشخصية"، لافتا إلى أن "يحتفظ بحق مقاضاة كل من يقوم ببث الشائعات المغرضة".