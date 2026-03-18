"أهل الحق" تؤكد إصابة 4 من منتسبيها بهجمات كركوك وتطالب بتعزيزات أمنية

شفق نيوز- كركوك

أعلنت حركة عصائب أهل الحق في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، إصابة أربعة من منتسبيها بهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت مقر لها ومواقع تابعة للحشد الشعبي في المحافظة.

وذكرت الحركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الهجمات استهدفت مقر الفوج الثالث في اللواء 16 ضمن قضاء داقوق، ومقر اللواء 63 في حي بدر، إضافة إلى مركز الشهيد أبو مهدي المهندس في منطقة تسعين، فضلاً عن استهداف مقر تابع لها داخل المحافظة".

وأضافت أن "إحدى الطائرات المسيّرة أطلقت صاروخاً باتجاه مقر الحركة، ما أدى إلى أضرار مادية في الموقع، دون تسجيل خسائر كبيرة في الأرواح، باستثناء إصابة أربعة من منتسبي الحشد".

وفي السياق، أدان المشرف على مكتب الحركة في كركوك، أبو صافي الربيعي، هذه الهجمات، مطالباً الجهات الأمنية والحكومية المحلية والاتحادية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المحافظة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وأكد الربيعي، أن هذه الاستهدافات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار في كركوك، داعياً إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، فيما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن بياناً تفصيلياً بشأن الحادث، في وقت باشرت فيه القوات الأمنية بفرض إجراءات مشددة وفتح تحقيقات لمعرفة ملابسات الهجمات.

وكان مصدر محلي في كركوك، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بسماع دوي ثلاثة انفجارات متتالية في المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الانفجار الأول وقع قرب مقر تابع لعصائب أهل الحق في منطقة شارع المحافظة وسط كركوك، فيما وقع الانفجار الثاني في حي بدر بالقرب من فوج الإسناد التابع للواء 63 في الحشد الشعبي، والانفجار الثالث استهدف مقراً لمنظمة بدر/ التعبئة العسكرية في بداية شارع تسعين وسط كركوك".

وأضاف أن "طبيعة الانفجارين لم تُحدد بعد، فيما هرعت السلطات الأمنية إلى المناطق المتأثرة وفرضت طوقاً أمنياً وتأمين محيط الانفجارات، كما بدأت فرق التحقيق بجمع المعلومات لمعرفة مصدر الانفجارات وطبيعتها".