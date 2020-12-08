هكر من كربلاء يبتز عراقية مغتربة.. سحب صورها من فيسبوك وطالبها بالخضوع لرغباته

شفق نيوز/ نجحت الشرطة المجتمعية في محافظة كربلاء، يوم الثلاثاء، بإحباط عملية ابتزاز إلكتروني لامرأة عراقية تقيم في احدى الدول الاوروبية.

وذكرت الشرطة المجتمعية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تلقت بلاغاً من امرأة تقيم خارج البلاد، ادعت تعرضها للابتزاز من شخص قام بـ"تهكير" صفحتها وسحب صورها الشخصية، وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها تمكنت من الوصول الى الشخص الذي حاول ابتزاز المرأة، وهو من اهالي كربلاء، خلال سبعة أيام من التحري وألقت القبض عليه.

وبينت الشرطة المجتمعية أن المبتز اعترف بمحاولة الابتزاز بعد مواجهته بالأدلة، واوضح انه قام بـ"تهكير" الصفحة الشخصية للضحية على موقع "فيس بوك" وسحب جميع صورها وأقدم على تهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إن لم تخضع لرغباته.

وأشارت إلى أنها أجبرت المبتز على حذف محتوى الابتزاز واتخذت بحقه الإجراءات الأصولية اللازمة.