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هزة أرضية تضرب شمال غرب خانقين

Category: أمـن

Date: 2022-04-13T20:48:11+0000
هزة أرضية تضرب شمال غرب خانقين

شفق نيوز/ سجلت مراصد وزارة النقل العراقية، مساء الاربعاء، حدوث هزة أرضية بقوة 3.7 درجة  شمال غرب خانقين في محافظة ديالى.  

 وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مراصدنا  الزلزالية في الهيئة  العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية هذا، اليوم، في محافظة ديالى.

وبينت أن الهزة سجلت في تمام الساعة 11:00:10 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها 3.7 درجة حيث تبعد 13 كم شمال غرب قضاء خانقين من محافظة ديالى .

وأوضحت أنه لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين المنطقة، داعية المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

    

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