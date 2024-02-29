هرّبا سجينا .. الداخلية تعتقل ضابطا و منتسبا داخل المياه الإقليمية العراقية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اعتقال قوة مشتركة ضابط ومنتسب قاما بتهريب مسجون من احد المواقف بمحافظة البصرة، جنوبي العراق، داخل المياه الإقليمية العراقية.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "استخبارات ومكافحة إرهاب البصرة بالإشتراك مع القوة البحرية، ألقت القبض على ضابط ومنتسب قاما بتهريب المدعو المدان (أحمد شايع) من احد المواقف في محافظة البصرة"، مبينا أن "عملية إلقاء القبض عليهما جرت في (لنج) داخل المياه الإقليمية العراقية".

وكانت وزارة الداخلية قررت، امس الأربعاء، احالة 10 من منتسبيها معظمهم من الضباط جراء هروب سجين في محافظة البصرة بسبب إهمالهم وتقصيرهم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن قررت احالت (6) ضباط و(4) مفوضين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي وفق أحكام المواد( 31 و 341 و 271) لإهمالهم الجسيم الذي تسبب في هروب المدان المدعو (احمد شايع)، مشيرة إلى تحديد يوم الاثنين الرابع من آذار المقبل موعداً لمحاكمتهم.

كما وجهت الوزارة عقوبة انضباطية إلى (8) منتسبين في القضية ذاتها والتي حصلت في محافظة البصرة.