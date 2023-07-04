هروب ثلاثة معتقلين من محكمة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بفرار متهمين من محكمة تحقيق الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "3 متهمين هربوا من محكمة تحقيق الإصلاح أثناء نقلهم من مركز شرطة الاصلاح، بعدما تم اعتقالهم سابقاً وفق احكام المادة (393) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بتهمة (اللواطة)".

وبين المصدر، ان " الأجهزة الامنية استنفرت على الفور وقامت باعتقال احد المتهمين الهاربين داخل محكمة التحقيق قبل القفز من السياج الخارجي للمحكمة، في حين ما تزال تبحث عن اثنين آخرين هربا خارج أسوار المحكمة".