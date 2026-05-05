هروب موقوف من قبضة الشرطة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الثلاثاء، بهروب موقوف من قبضة الشرطة أثناء إجراءات التوقيف في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشخص مدين بمبلغ مالي يُقدّر بمليون ونصف المليون دينار، وتم توقيفه على خلفية دعوى تنفيذية لعدم تسديده المبلغ المستحق"، مؤكداً أن القضية ذات طابع مدني وليست جنائية أو إرهابية.

وأضاف أن المتهم تم إلقاء القبض عليه ونقله لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، إلا أنه تمكن من الفرار أثناء التوقيف، دون توضيح تفاصيل إضافية بشأن كيفية هروبه.

وأشار المصدر إلى أن الجهات الأمنية باشرت فوراً بعمليات البحث والتحري لتعقبه وإلقاء القبض عليه مجدداً، لافتاً إلى صدور أمر قبض بحقه بصفة "هارب من التوقيف".

وأكد أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لملاحقة المطلوبين وتنفيذ أوامر القضاء، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في القبض على المتهم.