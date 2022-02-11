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هروب معتقل "بارز" من أحد مراكز النجف وإحباط تفجير ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-02-11T15:56:20+0000
هروب معتقل "بارز" من أحد مراكز النجف وإحباط تفجير ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم الجمعة، بهروب معتقل "بارز" من احد مراكز المحافظة الامنية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "معتقلاً بارزاً موقوفاً في مركز المكافحة التابع لقسم مخدرات النجف تمكن من الهرب مساء اليوم من المركز"، لافتا إلى أن "المتهم الهارب محكوم على قضية سرقات ومطلوب وفق المادة 28 مخدرات".

وبين المصدر، ان " قوة أمنية طوقت المنطقة الموجود فيها المركز الامني، املاً بالعثور عليه واعتقاله".

ولم يكشف المصدر ملابسات هروب المعتقل.

وفي السياق، احبط خبراء مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) محاولة تفجير عبوة في العاصمة.

وقال اعلام مديرية مكافحة المتفجرات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات في منطقة الحسينية ببغداد يفيد بوجود جسم غريب، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد اجراء الكشف تبين وجود عبوة ناسفة محلية الصنع تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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