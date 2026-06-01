هروب متهم من قبضة الشرطة أثناء نقله إلى المحكمة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الاثنين، بهروب أحد المتهمين من قبضة الشرطة أثناء نقله إلى المحكمة، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم مطلوب من قبل إحدى محاكم بغداد، وكان قد أُلقي القبض عليه سابقاً في سيطرة جمجمال (جيمن) أثناء محاولته المرور عبرها".

وأضاف أن "المتهم تمكن من الفرار خلال عملية نقله إلى المحكمة من قبل مفرزة تابعة لشرطة قرهنجير، مستغلاً ظروفاً ما تزال قيد التحقيق".

وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية باشرت عمليات بحث وتفتيش واسعة في المناطق المحيطة بمكان الحادث، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمعرفة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات".

وأكد المصدر أن "التحقيقات لا تزال جارية لملاحقة المتهم وإعادته إلى قبضة العدالة، فيما لم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن بياناً بشأن الحادثة".