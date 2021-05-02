هروب قرابة 21 نزيلا من سجن جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بأن 21 نزيلا في سجن ناحية الهلال في محافظة المثنى المخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب تمكنوا من الفرار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية استطاعت إلقاء القبض على عدد من النزلاء الهاربين، فيما تجري عملية بحث عن الآخرين وسط انتشار أمني مكثف في المحافظة وإغلاق مخارج المحافظة.

من جهته أكد رئيس الحكومة المحلية لمحافظة المثنى احمد منفي في بيان اليوم حادثة هروب السجناء، وقال إن "جميع القوات الامنية مستنفرة الآن للبحث عن السجناء الهاربين من سجن الهلال في المثنى والذين لا يتجاوز عدد الهاربين عشرين سجينا".

ووفقا لمنفي فإنه "كإجراء قانوني وجهنا بحجز جميع الضباط في مديرية مكافحة المخدرات فوراً .لحين أكمال التحقيق معهم بحادثة هروب السجناء ومعرفة المقصرين".

وأضاف أن قسم المخدرات لازال مرتبطاً بوزارة الداخلية رغم مطالبتنا الكثيرة بنقله الى مديرية شرطة المثنى.