هروب طبيب سوري تسبب بوفاة امرأة عراقية بعد اجرائه عملية تجميلية لها

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، بهروب طبيب سوري الجنسية تسبب بوفاة امرأة بعد إجرائه عملية جراحية لها في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طبيباً سوري الجنسية يعمل داخل مستشفى الاميرات الاهلية ضمن شارع الكندي في الحارثية وسط بغداد بعد إجرائه عملية تجميلية لامرأة من مواليد العام 1994.

وأوضح المصدر، أن العملية التجميلية كانت عبارة (شفط دهون البطن) أدت الى وفاة المرأة على الفور، مشيرا الى ان القوات الامنية شرعت بعملية بحث وتفتيش لإلقاء القبض على الطبيب.