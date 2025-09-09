هروب دام عام ينتهي بالقبض على قاتلين جنوبي العراق

شفق نيوز- ميسان/ ذي قار

أفادت مصادر أمنية في محافظتي ميسان وذي قار، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على قاتلين هاربين منذ العام الماضي، أحدهما أنهى حياة زوجته واختبأ في محافظة السليمانية.

وقال مصدر أمني في ذي قار لوكالة شفق نيوز، إن "قوة تابعة لمكافحة إجرام سوق الشيوخ تمكنت من اعتقال أحد المطلوبين بقضية مقتل المواطن (طنر) العام الماضي".

وأوضح أن "عملية الاعتقال جرت في أحد المناطق الواقعة على أطراف سوق الشيوخ بعد نصب كمين للمتهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".

بدورها، أكدت قيادة شرطة محافظة ميسان، أن "قوة من قسم شرطة البلدة، وبالتنسيق مع الجهات التحقيقية في محافظة السليمانية، تمكنت من تحديد مكان متهم مطلوب بجريمة القتل العمد وإيقاعه".

وأضافت أن المتهم "قام بقتل زوجته في محافظة السليمانية عام 2024، وهو مطلوب وفق أحكام المادة 406"، مشيرة إلى إلى أن "الإجراءات القانونية اللازمة تم اتخاذها بحقه أصولياً".