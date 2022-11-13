هروب ثلاثة سجناء من مديرية للشرطة في محافظة بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بأن عددا من السجناء هربوا من مركز للتوقيف في مديرية للشرطة بمحافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة سجناء تمكنوا من الهروب من مديرية بلدة الشرطة الصوب الكبير في بابل ليلة أمس.

هذا ولم تعرف لغاية الآن تفاصيل الهروب.

وأضاف المصدر أنه تم إيداع ضابط الموقف وحرس التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي، مشيرا إلى دوريات الشرطة تجري عملية بحث وتحرٍ لإلقاء القبض على السجناء الفارين.

وتكررت حوادث الهروب من السجون في العراق لمرات عدة خلال السنوات الماضية عندما كان هناك تراجع ملحوظ بالأوضاع الأمنية في البلاد.

وأحبطت قوات حماية سجن التاجي المركزي في العاصمة العراقية بغداد نهاية العام 2021 محاولة هروب 3 نزلاء محكومين بالسجن المؤبد حيث تم قتل أحدهم من قبل أبراج حماية السجن بينما أُلقي القبض على الآخرين.

وكانت آخر عملية هروب حدثت في شهر آيار / مايو من العام 2021 عندما هرب 21 نزيلا من سجن مخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب في ناحية الهلال التابعة لمحافظة المثنى جنوبي العراق.