هرب من قبضتها .. القوات الأمنية تعتقل موقوفا بعد مطارته وسط بغداد

شفق نيوز/ أحبطت القوات الأمنية العراقية، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، محاولة هروب موقوف وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت بسماع صوت إطلاق نار قرب مستشفى الكرخ التعليمي، وعند توجه آمر السرية استخبارات "الجعيفر" تبين حضور مفرزة دورية نوع "بيكب فورد" تعود الى قيادة الشرطة الاتحادية جلبت أحد الموقوفين لديهم لغرض العلاج.

ووفقا للمصدر، فإنه عند وصولهم الى قرب المستشفى هرب منهم الموقوف، وأثناء مطاردته قامت المفرزة بإطلاق النار عليه، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض عليه، وأخذه من قبل المفرزة وغادروا بسرعة.

وأضاف أن إطلاق النار ادى الى تعرض عجلة مدنية نوع "لاندكروزر" الى اضرار مادية".