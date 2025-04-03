هرب إلى بغداد.. القبض على قاتل عائلة كاملة في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الرصافة في بغداد، يوم الخميس، عن القبض على قاتل أفراد عائلة كاملة في ميسان، بعد هروبه إلى العاصمة وتنكره بزي آخر.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بقسم شرطة الزوراء ومركز شرطة أكد ومكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل وفوج سوات القيادة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المواد القانونية (406) لقيامه بقتل عائلة كاملة في محافظة ميسان".

وأضافت أن "عملية القبض تمت بعد ورود معلومات تفيد بتواجد المتهم ضمن قاطع المسؤولية ليتم تشكيل فريق عمل والتوجه إلى مكان تواجده والقبض عليه"، مبينا أنه "تم ضبط بحوزته سلاح نوع مسدس وهويات مزورة وهو متنكر بزي آخر، ولدى التحقيق معه اعترف بقيامه بالجريمة".