هذا ما يحدث في ذي قار وأسبابه: اشتباكات مستمرة وهذه تفاصيل مقتل الضابط الكبير

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن آخر تفاصيل تطورات النزاع العشائري الحاصل في قضاء الإصلاح شرقي المحافظة، فيما بين تفاصيل مقتل العميد الشامي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "جلسة صلح بين الطرفين بناءً على أوامر المرجعية العليا في النجف كان من المؤمل ان تعقد يوم غد الاثنين بين طرفي النزاع (الرميض وال عمر)، لكن عشيرة الرميض قامت بنقض الهدنة ونفي (علگ العباس) وشن هجوما عنيفا على قرية النواصر التابعة لعشيرة ال عمر".

واضاف المصدر، ان "عشيرة ال عمر ردت بقوة على الهجوم الذي تعرضت له من قبل افراد عشيرة الرميض واصابت 4 افراد منهم بجروح".

واوضح المصدر، ان "قوات امنية تدخلت بالموضوع، راح ضيحتها العميد عزيز الشامي مدير استخبارات ومكافحة ارهاب المحافظة برصاصة داخل إحدى قرى عشيرة الرميض بعدما دخلها عبر الطريق الحولي لغرض فرض السيطرة، مع قوته الامنية"، مؤكدا أن" ضباطاً عسكريين قاموا بتحذير العميد الشامي من الترجل من عجلته نتيجة كثافة الرصاص في المنطقة التي دخلها".

وتابع المصدر، ان "قوات امنية كبيرة من الجيش وصلت لقضاء الإصلاح فرضت سيطرتها بالقوة على منطقة الحادث، حيث دخل الطرفين بهدنة عشائرية مدتها 10 أيام".

ولفت المصدر، إلى أن "قيادات عسكرية عالية المستوى تجري الآن اجتماعا في قضاء الإصلاح لتدارس وضع النزاع بين الطرفين، والقيام بعملية عسكرية ضدهما لاعتقال الخارجين عن القانون بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية من احدى المحافظات المجاورة لذي قار".

وافاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، أمس الأحد، باندلاع نزاع عشائري عنيف شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين عشيرتي آل عمر والرميض بعد نفي الأخيرة (علگ العباس)، حيث استخدم في النزاع اسلحة ثقيلة ومتوسطة"، لافتا إلى أن "النزاع أدى لحرق عدد من المنازل السكنية".

وبين المصدر، ان "قوات امنية كبيرة بقيادة قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع توجهت إلى قضاء الإصلاح للسيطرة على النزاع الحاصل بين الطرفين".

كما أفاد مصدر أمني في ذي قار، الأحد، بأن "مدير شعبة مكافحة واستخبارات ذي قار العقيد عزيز فيصل، قتل في النزاع الذي اندلع مساء الاحد بين عشيرتي آل عمر والرميض في قضاء الإصلاح شرقي المحافظة".

وفي 3 تشرين الأول 2023 أعلن زعيما عشيرتي آل عمر، والرميض، في محافظة ذي قار، الاستجابة لمبادرة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالركون إلى الحل السلمي للنزاع المسلح الجاري بينهما منذ أشهر.