هدية "دليفري" عبارة عن قنبلة ورسالة تهديد تصل لشركة استثمارية في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، بتلقي شركة استثمارية في بغداد رسالة تهديد عبارة عن قنبلة يدوية ورسالة تتوعد القائمين عليها بالقتل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن هدية دليفري (للتوصيل المباشر) وصلت إلى شركة "العزة" للاستثمارات العقارية، وعند فتحها تم العثور على قنبلة يدوية ورسالة تهديد مكتوب بها.

وأضاف أن فحوى الرسالة تضمن المحتوى الاتي: (هذه أول رسالة الثانية للكبر (للقبر) ممنوع تدخل أي استثمار) ضمن شارع 66 في حي الجامعة، مشيرا الى أنهتم استدعاء صقر بغداد وقاموا برفع الرمانة دون اصابات.