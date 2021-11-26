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هدد فتاة بنشر صورها.. مبتز في قبضة قوات الأمن ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-11-26T16:39:01+0000
هدد فتاة بنشر صورها.. مبتز في قبضة قوات الأمن ببغداد

شفق نيوز/ أفادت مكافحة الاجرام في بغداد، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على مبتز الكتروني هدد فتاة بنشر صورها ما لم تدفع له مبلغ ٨ ملايين دينار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة اجرام الكاظمية حول جريمة ابتزاز الكتروني لفتاة وتهديدها بنشر صورها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع مبلغ 8 ملايين دينار، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص والتنسيق مع المشتكية ونصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود اثناء استلامه لجزء من مبلغ المساومة في احد مطاعم مدينة الكاظمية".

وأشارت إلى "إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ ق.ع ، وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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