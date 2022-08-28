سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سقوط ضحية من الحشد واصابة ثلاثة بجروح بينهم موظف بهجومين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-08-28T08:02:12+0000
سقوط ضحية من الحشد واصابة ثلاثة بجروح بينهم موظف بهجومين في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بأن عنصراً من الحشد الشعبي سقط ضحية بينما أُصيب أثنان آخران بجروح بهجوم مسلح استهدف دورية لهم جنوبي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن منتسبا في لواء ٢٣ حشد شعبي سقط ضحية بينما أُصيب اثنان آخران بجروح نتيجة تعرض على دوريتهم بإطلاق نار حسب ادعائهم ضمن منطقة شيشبار في ناحية اللطيفية جنوب العاصمة بغداد.

فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم باتجاه موظف يعمل مع النائب طلال الزوبعي أثناء مروره ضمن منطقة حي الأمانة في بغداد مما اسفر عن اصابته بجروح في منطقة اليد، وفقا للمصدر ذاته.

related

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

Date: 2019-12-21 15:08:05
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

الحشد الشعبي يعلن صده هجوما لداعش جنوب غرب كركوك

Date: 2019-10-26 22:06:15
الحشد الشعبي يعلن صده هجوما لداعش جنوب غرب كركوك

احباط هجوم جديد لداعش كان يهدف لفتح ثغرة في محافظتين

Date: 2019-12-03 11:27:02
احباط هجوم جديد لداعش كان يهدف لفتح ثغرة في محافظتين

تلفزيون: مقتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري بقصف بمجهول لمعسكر بالعراق

Date: 2019-07-19 14:50:11
تلفزيون: مقتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري بقصف بمجهول لمعسكر بالعراق

جريحان من الجيش العراقي بهجوم نفذه موالون للعماليين في سنجار

Date: 2022-04-19 11:53:34
جريحان من الجيش العراقي بهجوم نفذه موالون للعماليين في سنجار

مجهولون يهاجمون رتلا للتحالف الدولي في بغداد

Date: 2021-08-16 15:50:11
مجهولون يهاجمون رتلا للتحالف الدولي في بغداد

الكاظمي يتوعد بإنزال القصاص بمنفذي هجوم المقدادية .. الجيش: داعش يحاول الرجوع لأساليبه

Date: 2021-10-26 21:14:48
الكاظمي يتوعد بإنزال القصاص بمنفذي هجوم المقدادية .. الجيش: داعش يحاول الرجوع لأساليبه

داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

Date: 2020-11-13 20:19:05
داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك