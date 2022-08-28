سقوط ضحية من الحشد واصابة ثلاثة بجروح بينهم موظف بهجومين في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بأن عنصراً من الحشد الشعبي سقط ضحية بينما أُصيب أثنان آخران بجروح بهجوم مسلح استهدف دورية لهم جنوبي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن منتسبا في لواء ٢٣ حشد شعبي سقط ضحية بينما أُصيب اثنان آخران بجروح نتيجة تعرض على دوريتهم بإطلاق نار حسب ادعائهم ضمن منطقة شيشبار في ناحية اللطيفية جنوب العاصمة بغداد.

فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم باتجاه موظف يعمل مع النائب طلال الزوبعي أثناء مروره ضمن منطقة حي الأمانة في بغداد مما اسفر عن اصابته بجروح في منطقة اليد، وفقا للمصدر ذاته.