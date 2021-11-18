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هجوم يستهدف منزل وسيارة ناشط نجفي يسفر عن اصابة قريبه بحروق.. صور

Category: أمـن

Date: 2021-11-18T08:37:37+0000
هجوم يستهدف منزل وسيارة ناشط نجفي يسفر عن اصابة قريبه بحروق.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف،  اليوم الخميس، بأن مجهولين أقدموا على حرق منزل وسيارة الناشط كرار الأسدي، مشيراً إلى اصابة ابن شقيقته بحروق.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن جهات مجهولة هاجمت فجر اليوم، منزل وسيارة الناشط كرار الاسدي  في النجف، مبيناً أن الهجوم أسفر عن إصابة ابن شقيقه بحروق فضلاً عن اضرار مادية كبيرة بالسيارة والمنزل.

وأظهرت صور احتراق منزل وسيارة الأسدي، إلى جانب إصابة ابن شقيقته الذي نقل على أثره إلى المستشفى.

وفي أول تعليق له بعد الهجوم، نشر الأسدي منشوراً على صفحته في موقع فيسبوك عبّر فيه عن ألمه وطلب الدعاء بالشفاء لابن أخته، قائلاً: "آني تعبان والزهره.. بس ادعو لعبودي عليكم الحسين".

وعرف كرار الأسدي بالمشاركة في تظاهرات تشرين الأول 2019، إضافة إلى انتقاداته اللاذعة للأحزاب السياسية والحكومة المحلية.

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