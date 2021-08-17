هجوم يستهدف رتلا للتحالف الدولي شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باستهداف رتل دعم للتحالف الدولي بتفجير شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق شمالي بغداد، انفجرت عصر اليوم لدى مرور رتل لوجستي للتحالف الدولي.

وأشار الى ان التفجير لم يسفر عن تسجيل اصابات بشرية.

ومساء يوم أمس الاثنين، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود بغداد الجنوبي دون اصابات".

وبعد ذلك بساعات ابلغ مصدر امني آخر وكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي بقرب من جسر حقل صبة جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".