"هجوم ميسان".. ضابط كبير يفارق الحياة وتفاصيل جديدة عن كمين "الطواحين"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، يوم الاثنين، بأن ضابطين سقطا ضحية، وأصيب اثنان من أفراد حمايتهما في جهاز الأمن الوطني بكمين نصبه مسلحون مجهولون في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الكمين الذي نصبه مسلحون مجهولون لمفرزة من الأمن الوطني أسفر عن سقوط ضحيتين هما ضابط برتبة عميد وهو مسؤول قسم مكافحة المخدرات، وسائقه، كما أصيب ضابط آخر وأحد أفراد الحماية بجروح خطرة".

وبين أن "العميد فارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى"، مشيراً إلى أن "المفرزة كانت مكلفة بواجب أمني في محافظة البصرة".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بأنه تم اغتيال عنصر بالامن الوطني وإصابة ضابطين اثنين برصاص مسلحين قرب مطعم الطواحين في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر، إن العناصر الأمنية كانوا قادمين من بغداد باتجاه محافظة البصرة عند وقوع الهجوم، حسب التحقيقات الأولية في الحادث.

وأضاف أن الضابطين المصابين بحالة خطرة للغاية، وعرف عنهم إسهامهما بمكافحة المخدرات وعمليات الابتزاز.