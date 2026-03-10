هجوم مسيّر يستهدف قاعدة بلد في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بسقوط مسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وقبل ذلك، دوى انفجار سُمع في المناطق القريبة من القاعدة، دون أن تتضح على الفور طبيعته أو أسبابه، فيما باشرت القوات الأمنية بعمليات تفتيش وتمشيط في محيط القاعدة للتحقق من مصدره.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الحادث أعقبه استنفار أمني وانتشار للقوات في الطرق والمناطق القريبة من القاعدة، مع تشديد إجراءات الحماية حول المنشأة العسكرية تحسباً لأي تهديدات محتملة.

وتعد قاعدة بلد الجوية، المعروفة سابقاً باسم قاعدة البكر، من أهم القواعد العسكرية في العراق، إذ تضم أسراباً من الطائرات المقاتلة التابعة للقوة الجوية العراقية، بينها طائرات F-16 Fighting Falcon، فضلاً عن مرافق تدريب وصيانة عسكرية.