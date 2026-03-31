هجوم مسيّر جديد من العراق يستهدف قاعدة أميركية في سوريا

شفق نيوز- الحسكة

أفاد مصدر أمني في سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، بتعرض قاعدة قسرك الأميركية بمحافظة الحسكة شمال شرق البلاد لهجوم جديد بمسيّرات تصدت لها الدفاعات الجوية قي القاعدة.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، إن منظومة الدفاع الأميركية "سيرام" أسقطت ثلاث مسيّرات في محيط القاعدة مساء اليوم.

وأشار المصدر إلى أن المسيّرات كانت قادمة من جهة الحدود العراقية ما يرجح انطلاقها من داخل العراق إلى الأراضي السورية.

وكانت قاعدة قسرك قد تعرضت، فجر الأحد، لهجوم بطائرات مسيّرة أطلقت من العراق، بحسب بيان للجيش السوري.

وأدان معاون وزير الدفاع السوري سمير أوسو (سيبان حمو)، الأحد، الهجوم الذي تعرضت له القاعدة، قائلاً في تدوينة على منصة "إكس" إنه "ندين بأشد العبارات الهجوم الثاني الذي يستهدف المنطقة الشرقية لسوريا".

وأضاف أنه "في بداية هذا اليوم تعرضت قاعدة قسرك الأميركية الواقعة على أراضينا لهجوم عبر أربع مسيّرات أُطلقت من الأراضي العراقية" مؤكداً إنه "تم إسقاط المسيّرات دون خسائر".

وحمل معاون وزير الدفاع السوري العراق "المسؤولية" ودعا "لمنع تكرار الهجمات التي تهدد استقرارنا".

وقبل أيام تعرضت قاعدة خراب الجير بريف رميلان قرب الحدود العراقية لهجوم صاروخي أطلق من منطقة ربيعة داخل الحدود العراقية تسبب بوقوع إصابات بين عناصر الجيش السوري المتمركزين في القاعدة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية عملية عسكرية مشتركة ضد إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، رداً على ما وصفوه بـ"التهديدات الإيرانية".

ومنذ ذلك الحين، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية والقواعد والمصالح الأميركية في منطقة الخليج، بإسناد من الفصائل العراقية المسلحة، التي تبنت العديد من الهجمات داخل العراق وخارجه.