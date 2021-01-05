هجوم مسلح يُردي جندياً عراقياً في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمقتل جندي وإصابة آخر مساء الثلاثاء جراء هجوم لداعش في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عناصر داعش هاجمت نقطة أمنية للجيش قرب المدخل الشمالي لناحية جلولاء في منطقة حلوان".

وأضاف أن قوات الجيش تصدت للمهاجمين واشتبكت معهم، ما أدى لمقتل جندي وإصابة آخر بجروح، مشيراً إلى وصول تعزيزات عسكرية لإسناد عناصر النقطة الأمنية، وهو ما أجبر عناصر داعش على الفرار.

وتشهد جلولاء وأطراف خانقين هجمات مستمرة منذ عام 2017 بسبب الفراغات الأمنية التي خلفها انسحاب البيشمركة من المناطق المتنازع عليها بديالى.