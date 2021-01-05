سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هجوم مسلح يُردي جندياً عراقياً في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-01-05T18:56:22+0000
هجوم مسلح يُردي جندياً عراقياً في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمقتل جندي وإصابة آخر مساء الثلاثاء جراء هجوم لداعش في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عناصر داعش هاجمت نقطة أمنية للجيش قرب المدخل الشمالي لناحية جلولاء في منطقة حلوان".

وأضاف أن قوات الجيش تصدت للمهاجمين واشتبكت معهم، ما أدى لمقتل جندي وإصابة آخر بجروح، مشيراً إلى وصول تعزيزات عسكرية لإسناد عناصر النقطة الأمنية، وهو ما أجبر عناصر داعش على الفرار.

وتشهد جلولاء وأطراف خانقين هجمات مستمرة منذ عام 2017 بسبب الفراغات الأمنية التي خلفها انسحاب البيشمركة من المناطق المتنازع عليها بديالى.

related

إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمالي ديالى

Date: 2020-08-24 17:59:17
إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمالي ديالى

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

Date: 2019-12-21 15:08:05
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

هجوم لداعش يوقع ضحايا بينهم قائد عسكري عراقي كبير

Date: 2020-07-28 20:48:08
هجوم لداعش يوقع ضحايا بينهم قائد عسكري عراقي كبير

مقتل جندي عراقي واصابة 5 اخرين بهجوم لداعش قرب بغداد

Date: 2019-10-31 21:28:02
مقتل جندي عراقي واصابة 5 اخرين بهجوم لداعش قرب بغداد

القوات العراقية تطلق عملية عسكرية واسعة تستهدف داعش جنوبي الموصل

Date: 2020-10-19 05:43:59
القوات العراقية تطلق عملية عسكرية واسعة تستهدف داعش جنوبي الموصل

اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي وداعش في ديالى

Date: 2020-08-27 20:22:42
اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي وداعش في ديالى

العراق ينعى ضباطاً بالجيش بعد اشتباك مع عناصر من داعش

Date: 2020-07-28 21:00:52
العراق ينعى ضباطاً بالجيش بعد اشتباك مع عناصر من داعش

تدمير "ترسانة" لداعش في العراق

Date: 2020-09-18 10:30:39
تدمير "ترسانة" لداعش في العراق