هجوم مسلح يوقع قتيلا وجريحا في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بمقتل مدني وإصابة آخر مساء يوم الجمعة بهجوم مسلح شمال مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنيا قتل واصيب شقيقه بجروح بليغة جراء إطلاق نار من قبل شخص مسلح أثناء تواجدهما قرب منزلهما في منطقة خرنابات (١٠كم شمالي بعقوبة)".

وبين المصدر أن "منفذ الهجوم أحد أقارب الضحيتين بسبب نزاع عائلي مستديم منذ ١٣ عاما"، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته.

وتشهد ديالى حوادث جنائية بين الحين والآخر بسبب النزاعات العشائرية والخلافات العائلية وضعف الإجراءات القانونية لاحتوائها.