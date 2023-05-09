هجوم مسلح يودي بحياة "معقب" شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني بإطلاق نار من قبل مسحلين يُعتقد أنهم من تنظيم داعش، فيما أودى انفجار بحياة راعي وإصابة آخر في نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين يُعتقد أنهم ينتمون لتنظيم داعش اقتحموا منزل مواطن يعمل (معقب معاملات) في منطقة (البو غنطوس) في قضاء الطارمية شمالي بغداد، وفتحوا نيران أسلحتهم عليه ما أدى إلى مصرعه على الفور".

وأشار إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث".

من جانب آخر، ذكر المصدر أن "عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت على راعي أغنام ما أدى إلى مقتله وإصابة آخر بجروح، في منطقة (الكبة) التابعة لقضاء سنجار غرب الموصل".