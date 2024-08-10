هجوم مسلح يودي بحياة احد وجهاء الفلوجة واعتقال رجل عنّف أولاد شقيقه ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل أحد وجهاء قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار بهجوم مسلح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحون مجهولون فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه احد وجهاء قرية المختار في الفلوجة ما أسفر عن مقتله".

وأشار إلى أن "قوة أمنية تدخلت واغلقت منافذ المنطقة بحثا عن المنفذين".

وفي السياق، أشار مصدر في بغداد الى "القبض على رجل وابنه الذي يعمل منتسب في الجيش، لتعنيفهم اطفال شقيقه الثلاثة، ضمن منطقة بوب الشام".

وأشار الى أن "القبض عليهم تم بعد تقديم شكوى من قبل اخت الأطفال المعنفين".