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هجوم مسلح يطال منزل مدير شركة استثمارية جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-09-10T13:54:31+0000
هجوم مسلح يطال منزل مدير شركة استثمارية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، باستهداف منزل مدير إحدى ابرز الشركات الاستثمارية بالمحافظة بالرصاص وسط الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على منزل (ناظر زغير خيون) صاحب شركة نور الناظر للمقاولات خلف العيادة الخارجية القديمة وسط مدينة الناصرية"، لافتا إلى أن "شركة نور الناظر هي ابرز شركة قطاع خاص في المحافظة وتعمل على إكمال المشهد الحضري في ساحة الحبوبي والذي تبلغ قيمته مليارات الدنانير".

وفي السياق؛ قال المصدر، إن "أحد المواطنين في العشرينات من عمره تعرض لهجوم مسلح من قبل شخصين اثنين يستقلون دراجة نارية بمنطقة اريدو وسط الناصرية وقاموا باصابته بطلق ناري في إحدى قدميه، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب الهجوم المسلح".

من جانب آخر، سجلت الأجهزة الامنية حادث غرق لطفل عمره دون الخمس سنوات في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، بعدما سقط في مستنقع مائي خلف منزله.

وشهدت المحافظة ايضاً، تعرض منزل أحد المعلمين في قضاء قلعة سكر شمالي مدينة الناصرية للسرقة على يد مجهولين بمبلغ يتجاوز عشرة ملايين دينار عراقي.

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