هجوم مسلح يطال منزل ضابط رفيع جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم السبت، بتعرض منزل ضابط إلى هجوم مسلح وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على منزل ضابط برتبة (عميد) في قيادة شرطة محافظة ذي قار وتسببوا بإضرار مادية جسيمة في واجهة المنزل الواقع بمنطقة الصالحية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما وصلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً بالهجوم وملابساته".