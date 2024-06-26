هجوم مسلح يطال مدنيين اثنين واعتقال 20 متهماً بينهم ارهابيان في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن هجوماً مسلحاً طال مدنيين اثنين وأسفر عن اصابتهما، في بغداد، في وقت القت القوات الأمنية القبض على 20 بينهم ارهابيان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين يستقلان دراجة نارية نوع تك تك أطلقا النار باتجاه شخصين ضمن منطقة الراشدية مااسفر عن اصابتهما بجروح خطيرة نقلا على اثرها الى احدى المسشتفيات لتلقي العلاج".

ولفت المصدر الى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الجناة وحسب التحقيقات الاولية اتضح ان الحادثة تعود نتيجة خلافات عائلية فيما بينهم".

وفي السياق، القت الاستخبارات العسكرية القبض على ( 20 ) متّهماً بموادٍ قانونية مختلفة في الأنبار ونينوى وميسان.

وذكرت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بواجبات منفصلة وجهود حثيثة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب استخبارات ( ميسان و 7 و 15 و 16 ) وبالتعاون مع القوات الأمنية المتواجدة في قواطع المسؤولية ومن خلال كمائن محكم أسفرت عن القاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب ) في قضائي القائم وتلعفر و ( 18 ) متهم بقضايا قانونية مختلفة في قضائي قلعة صالح والقائم وناحيتي وانة وحمام العليل، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

كما أبلغ المصدر الوكالة ، بأن "حريقاً اندلع في الطابق الثالث لبناية قيد الانشاء ضمن منطقة السيدية، مؤكداً "السيطرة عليه".

وأشار المصدر الى أنه "حسب المعلومات الاولية الواردة فان سبب الحادث نتيجة شرارة بسبب اعمال البناء".