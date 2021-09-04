هجوم مسلح يطال حماية رئيس البرلمان الأسبق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بإصابة عنصرين من حماية رئيس البرلمان الاسبق سليم الجبوري بهجوم مسلح في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عنصرين من حماية رئيس مجلس النواب الاسبق سليم الجبوري تعرضا لإطلاق نار استهدف سياراتهم في منطقة (دور الصفر) غربي قضاء المقدادية ٤٠كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف، أن "الهجوم تسبب بإصابة عنصري الحماية بجروح بسيطة وغادرا المستشفى بعد تلقي العلاجات اللازمة فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

ويشهد قضاء المقدادية هجمات اغتيال مستمرة لأسباب سياسية أو طائفية أو ثأرات شخصية.