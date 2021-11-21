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هجوم مسلح يستهدف منزل موظف حكومي في بغداد
Category: أمـن
Date: 2021-11-21T19:45:34+0000
هجوم مسلح يستهدف منزل موظف حكومي في بغداد
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